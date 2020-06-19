Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве односельчанина

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:13:13+03:00

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Его обвиняют в жестоком избиении потерпевшего, повлекшее его смерть. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 16 июня обвиняемый был во дворе своего дома в состоянии опьянения. Между ним и пьяным 46-летним незнакомым односельчанином произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый взял бейсбольную биту и избил ею потерпевшего. В результате полученных травм мужчина скончался, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены свидетели. Обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU