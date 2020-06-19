Власти Ижевска четыре года не могут отремонтировать дорогу на Малиновой Горе, несмотря на обращения жителей

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:12:59+03:00

В этом году здесь установят временные дорожные знаки, чтобы обозначить опасный участок

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Жители Ленинского района жалуются на состояние улицы 2-я Малиновая Гора на участке от дома №27 до ул. 7-я Малиновая Гора. Они уже четыре года пишут обращения к властям, но ничего не помогает.

- Я живу на улице с 2018 года. С 2015 разные люди писали в разные ведомства, чтобы отремонтировать дорогу. Моя сестра составила множество запросов. Прошлой осенью мужчина с соседней улицы собирал подписи, чтобы обратиться к главе республики. Я обращалась через радио к главе региона Александру Бречалову, руководителю администрации Ленинского района, к ГИБДД. В ГИБДД даже заявили, что выдавали предписание за ненадлежащее состояние дороги, - рассказывает Наталья, местная жительница.

Наталья утверждает, что дорога разрушилась, когда в конце улицы благоустраивали подсобный прудик. Зимой дорога превращается в каток. Перепады между ямами и дорожным полотном могут достигать 30 см.

- Мы с дочерью постоянно здесь падаем. Я однажды повредила свою машину: загнула глушитель о край ямы. Есть люди, которые повредили автомобили серьезнее, - рассказывает Наталья.

Жители сами засыпают ямы строительным мусором. Но этой меры хватает ненадолго.

В администрации Ижевска «Комсомолке» прокомментировали, что ремонт дороги по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020-2021 году не запланировали. Содержанием улицы занимается подрядчик «Ижавтоснаб».

- Выполнение работ по устранению дефектов дорожного покрытия путем отсыпки асфальтобетонной крошки нецелесообразно по причине того, что проезжая часть имеет большой уклон. При обильном выпадении осадков происходит вымывание материала. Однако при выявлении и образовании аварийных перепадов на проезжей части будут выполнены работы по локальной отсыпке инертными материалами, - прокомментировали в пресс-службе города.

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ИСТОЧНИК KP.RU