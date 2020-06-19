12 новых камер фото и вдеофиксации нарушений ПДД начнут работать на трассе Удмуртии

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:33:46+03:00

Рассказываем об их местоположении

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С 22 июня на трассе «М-7 «Волга» от границ Татарстана до Ижевска начнут работать 12 камер фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии».

- На шести участках будет работать по одной камере, на трех – по две. Съемка будет вестись в оба направления, камеры настроены на фиксацию соблюдения скоростного режима, - говорится в сообщении.

Рассказываем, на каких участках будут камеры:

Алнашский район: перекресток М-7 «Волга» с автодорогой Алнаши-Грахово (светофор) – 1 камера. Ограничение скорости: в обе стороны 60 км/ч,

Можга: перекресток М-7 «Волга» с ул. Фалалеева (г. Можга) – 2 камеры. Ограничение скорости: первая до перекрестка: в Ижевск – 70 км/ч.; в Казань – 90 км/ч. - вторая после перекрестка: в Ижевск – 90 км/ч.; в Казань – 40 км/ч.

Можга: перекресток М-7 «Волга» с ул. И.Быстрых (г.Можга) – 1 камера. Ограничение скорости: в Ижевск – 90 км/ч.; в Казань – 50 км/ч.

Малопургинский район: Поворот на с. Ильинское – 1 камера. Ограничение скорости: в обе стороны 70 км/ч.

Малопургинский район: Поворот на Малую Пургу (ул. Октябрьская) – 1 камера. Ограничение скорости: в обе стороны 90 км/ч.

Завьяловский район: Поворот на д. Юськи – 2 камеры. Ограничение скорости: - первая камера: в Ижевск – 50 км/ч, в Казань – 90 км/ч. - вторая камера: в Ижевск – 90 км/ч.; в Казань – 50 км/ч.

Завьяловский район: Поворот на Совхозный – 1 камера. Ограничение скорости: в Ижевск – 90 км/ч.; в Казань – 50 км/ч.

Завьяловский район: Перекресток с. Пирогово с улицей Гагарина (г. Ижевск) – 1 камера. Ограничение скорости: в обе стороны 50 км/ч.

Завьяловский район: М-7 – обход города Ижевска: Поворот на д. Курегово – 2 камеры. Ограничение скорости: первая камера: в Пермь – 50 км/ч.; в Казань – 90 км/ч..

- вторая камера: в Пермь – 90 км/ч.;в Казань – 50 км/ч.

Напомним, в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет установлено 15 камер, две уже появились в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU