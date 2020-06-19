2020-06-19T17:33:46+03:00
Общество

12 новых камер фото и вдеофиксации нарушений ПДД начнут работать на трассе Удмуртии

Рассказываем об их местоположении
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Изменить размер текста:

С 22 июня на трассе «М-7 «Волга» от границ Татарстана до Ижевска начнут работать 12 камер фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии».

- На шести участках будет работать по одной камере, на трех – по две. Съемка будет вестись в оба направления, камеры настроены на фиксацию соблюдения скоростного режима, - говорится в сообщении.

Рассказываем, на каких участках будут камеры:

Алнашский район: перекресток М-7 «Волга» с автодорогой Алнаши-Грахово (светофор) – 1 камера. Ограничение скорости: в обе стороны 60 км/ч,

Можга: перекресток М-7 «Волга» с ул. Фалалеева (г. Можга) – 2 камеры. Ограничение скорости: первая до перекрестка: в Ижевск – 70 км/ч.; в Казань – 90 км/ч. - вторая после перекрестка: в Ижевск – 90 км/ч.; в Казань – 40 км/ч.

Можга: перекресток М-7 «Волга» с ул. И.Быстрых (г.Можга) – 1 камера. Ограничение скорости: в Ижевск – 90 км/ч.; в Казань – 50 км/ч.

Малопургинский район: Поворот на с. Ильинское – 1 камера. Ограничение скорости: в обе стороны 70 км/ч.

Малопургинский район: Поворот на Малую Пургу (ул. Октябрьская) – 1 камера. Ограничение скорости: в обе стороны 90 км/ч.

Завьяловский район: Поворот на д. Юськи – 2 камеры. Ограничение скорости: - первая камера: в Ижевск – 50 км/ч, в Казань – 90 км/ч. - вторая камера: в Ижевск – 90 км/ч.; в Казань – 50 км/ч.

Завьяловский район: Поворот на Совхозный – 1 камера. Ограничение скорости: в Ижевск – 90 км/ч.; в Казань – 50 км/ч.

Завьяловский район: Перекресток с. Пирогово с улицей Гагарина (г. Ижевск) – 1 камера. Ограничение скорости: в обе стороны 50 км/ч.

Завьяловский район: М-7 – обход города Ижевска: Поворот на д. Курегово – 2 камеры. Ограничение скорости: первая камера: в Пермь – 50 км/ч.; в Казань – 90 км/ч..

- вторая камера: в Пермь – 90 км/ч.;в Казань – 50 км/ч.

Напомним, в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет установлено 15 камер, две уже появились в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 10% населения Удмуртии напрямую коснется поправка в Конституцию о гарантии защиты прав инвалидов
12 новых камер фото и вдеофиксации нарушений ПДД начнут работать на трассе Удмуртии
Власти Ижевска четыре года не могут отремонтировать дорогу на Малиновой Горе, несмотря на обращения жителей
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве односельчанина
О чем не хотят говорить звезды — второй сезон сериала «Пиарщица» эксклюзивно в Wink
Какая погода ждет жителей Ижевска в выходные?
Больнице в Удмуртии, где образовалась очередь, пока всем измеряли температуру, подарили термометры
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В ДТП на трассе Удмуртии пострадали пенсионерка и 9-летний мальчик
Удмуртские модные бренды стали частью российского фотопроекта
По факту пожара, в котором погибло четверо жителей Удмуртии, возбуждено уголовное дело
Одного из подозреваемых в краже телефонов в Ижевске почти на 2 млн задержали
19 июня светомузыкальный фонтан на Центральной площади в Ижевске будет работать только вечером
Статистика по коронавирусу в Удмуртии: 21 случай заражения вирусом и 58 человек выздоровели
Продуктовые магазины закрыли в Удмуртии из-за несоблюдения масочного режима
Фонтан с эффектом тумана появится в Ижевске
Четверо жителей Удмуртии погибло при пожаре
«Заработала» на бирже: жительница Удмуртии лишилась 200 тысяч рублей
Министр здравоохранения Удмуртии заразился коронавирусом
Собака стала причиной смерти жителя Удмуртии
На страже языка и самобытности: работники сферы культуры Удмуртии о роли поправок в Конституцию для будущего республики
На реке Вятка утонула 17-летняя школьница из Удмуртии
На перекрестке улиц Баранова и Мужвайской в Ижевске появится светофор
За прошедший период 2020 года в Удмуртии выявлено почти 1,5 тысячи фактов нарушения тишины
Бизнес в Удмуртии может получить дополнительные налоговые льготы
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 18 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Юный ижевчанин шьет подушки-«обнимушки» для онкобольных детей
На «Ижстали» об охране труда рассказали языком плаката
Водитель в Удмуртии насмерть сбил пешехода