2020-06-20T11:31:48+03:00
Общество

Тонул в Ижевском пруду: молодого человека смогли вытащить из воды

Спасательная служба подоспела вовремя
Анастасия Волкова
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ФОТО: пресс-служба поисково-спасательной службы ИжевскаФОТО: пресс-служба поисково-спасательной службы Ижевска
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Сегодня, 20 июня около 06:00 в поисково-спасательную службу Ижевска поступило сообщение: на пруду тонут двое молодых людей. Об этом сообщается в официальной группе спасателей во «Вконтакте».

Оказалось, что девушка и парень находились в воде в районе монумента «Навеки с Россией».

– Спасатели прибыли на катере и из воды достали молодого человека. До прибытия спасателей, прохожие с берега помогли подняться девушке. Молодого человека доставили на берег и передали медикам, – говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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