Тонул в Ижевском пруду: молодого человека смогли вытащить из воды
Сегодня, 20 июня около 06:00 в поисково-спасательную службу Ижевска поступило сообщение: на пруду тонут двое молодых людей. Об этом сообщается в официальной группе спасателей во «Вконтакте».
Оказалось, что девушка и парень находились в воде в районе монумента «Навеки с Россией».
– Спасатели прибыли на катере и из воды достали молодого человека. До прибытия спасателей, прохожие с берега помогли подняться девушке. Молодого человека доставили на берег и передали медикам, – говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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