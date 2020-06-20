Тонул в Ижевском пруду: молодого человека смогли вытащить из воды

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:31:48+03:00

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Сегодня, 20 июня около 06:00 в поисково-спасательную службу Ижевска поступило сообщение: на пруду тонут двое молодых людей. Об этом сообщается в официальной группе спасателей во «Вконтакте».

Оказалось, что девушка и парень находились в воде в районе монумента «Навеки с Россией».

– Спасатели прибыли на катере и из воды достали молодого человека. До прибытия спасателей, прохожие с берега помогли подняться девушке. Молодого человека доставили на берег и передали медикам, – говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU