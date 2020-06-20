2020-06-20T12:25:58+03:00
Общество

78-летняя женщина пропала в Ижевске

Она дезориентирована и страдает потерей памяти
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: ПСО "Регион 18".ФОТО: ПСО "Регион 18".
Изменить размер текста:

19 июня в Ижевске пропала 78-летняя женщина. Ситникова Галина вышла из дома (Ижевск, улица Садовая) в неизвестном направлении. Пропавшая дезориентирована и страдает потерей памяти, рассказали в поисково=-спасательном отряде «Регион 18».

На вид Галине Петровне 75-80 лет, рост 160 сантиметров. Волосы седые, средней длины. Была одета в черную кофту, зеленый халат с мелким белым рисунком, белую ночную рубашку и красные носки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Галины Петровны, просят звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71), либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Тонул в Ижевском пруду: молодого человека смогли вытащить из воды

Расписание электрички Нижнекамск-Ижевск временно изменилось

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
78-летняя женщина пропала в Ижевске
Тонул в Ижевском пруду: молодого человека смогли вытащить из воды
Расписание электрички Нижнекамск-Ижевск временно изменилось
19 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Удмуртии
Более 10 тысяч человек в Удмуртии пострадали от укусов клещей
Почти 10% населения Удмуртии напрямую коснется поправка в Конституцию о гарантии защиты прав инвалидов
12 новых камер фото и вдеофиксации нарушений ПДД начнут работать на трассе Удмуртии
Власти Ижевска четыре года не могут отремонтировать дорогу на Малиновой Горе, несмотря на обращения жителей
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве односельчанина
О чем не хотят говорить звезды — второй сезон сериала «Пиарщица» эксклюзивно в Wink
Какая погода ждет жителей Ижевска в выходные?
Больнице в Удмуртии, где образовалась очередь, пока всем измеряли температуру, подарили термометры
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В ДТП на трассе Удмуртии пострадали пенсионерка и 9-летний мальчик