78-летняя женщина пропала в Ижевске
19 июня в Ижевске пропала 78-летняя женщина. Ситникова Галина вышла из дома (Ижевск, улица Садовая) в неизвестном направлении. Пропавшая дезориентирована и страдает потерей памяти, рассказали в поисково=-спасательном отряде «Регион 18».
На вид Галине Петровне 75-80 лет, рост 160 сантиметров. Волосы седые, средней длины. Была одета в черную кофту, зеленый халат с мелким белым рисунком, белую ночную рубашку и красные носки.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Галины Петровны, просят звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71), либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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