78-летняя женщина пропала в Ижевске

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:25:58+03:00

Она дезориентирована и страдает потерей памяти

Изменить размер текста: A A

19 июня в Ижевске пропала 78-летняя женщина. Ситникова Галина вышла из дома (Ижевск, улица Садовая) в неизвестном направлении. Пропавшая дезориентирована и страдает потерей памяти, рассказали в поисково=-спасательном отряде «Регион 18».

На вид Галине Петровне 75-80 лет, рост 160 сантиметров. Волосы седые, средней длины. Была одета в черную кофту, зеленый халат с мелким белым рисунком, белую ночную рубашку и красные носки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Галины Петровны, просят звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71), либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Тонул в Ижевском пруду: молодого человека смогли вытащить из воды

Расписание электрички Нижнекамск-Ижевск временно изменилось

ИСТОЧНИК KP.RU