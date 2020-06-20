«Поймай лося»: ижевчане могут получить приз за селфи с сохатым

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:45:59+03:00

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Жители и гости города могут выиграть приз за селфи с сохатым. Найти его просто: 100 фигур животных из фанеры, соломы и железа установили по всему городу в рамках акции «Ижевские лоси». Победитель получит специальный подарок* от кафе «У Лося».

Как поучаствовать в квесте?

1. Найти фигуру сохатого и сделать с ней селфи.

2. Выложить снимок в Instagram или «ВКонтакте» с хештегом #ижевскиелоси в период с 12 по 21 июня 2020 года.

Готово! Организаторы конкурса присвоят каждому участнику номер и 22 июня выберут призера с помощью генератора случайных чисел.

Отметим, что число фото от одного участника не ограничено. Единственное, на селфи должны быть запечатлены разные фигуры лосей, установленных в Ижевске.

Селфи-квест «Ижевские лоси» символизирует неофициальный символ города – сохатого. Первый памятник ему установили более 50 лет назад, при въезде в город. Это знаковая скульптура сегодня – место притяжения молодоженов: супруги забрасывают лосю на рога букет невесты. Считается, что так брак будет крепким, а совместная жизнь – долгая и счастливая.

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Организатор акции кафе "У Лося", ООО "Сибирь". *Приз - сертификат на 2000 рублей в кафе "У Лося".

ИСТОЧНИК KP.RU