2020-06-20T15:09:58+03:00
Общество

555 тысяч рублей похитили с банковского счета пожилой ижевчанки

Мошенники обманули пенсионерку
Анастасия Волкова
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ФОТО: Алена СЕЛЕЗНЕВАФОТО: Алена СЕЛЕЗНЕВА
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У 75-летней ижевчанки мошенники похитили более 500 тысяч рублей. Пенсионерка уже обратилась в полицию, сообщает пресс-служба городского управления МВД.

Потерпевшая лишилась денег, поверив «сотрудникам банка». Ей позвонил неизвестный и предостерег пожилую женщину: у нее со счета якобы незаконно снимаются деньги. Чтобы сохранить средства, мошенник посоветовал перевести их на специальный банковский счет. Доверчивая ижевчанка перевела 555 тысяч рублей на номер счета, продиктованный звонившим.

Уже возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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