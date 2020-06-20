2020-06-20T16:27:30+03:00
Происшествия

Пьяный водитель устроил смертельную аварию на трассе в Удмуртии

Сам он доставлен в больницу
Анастасия Волкова
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ФОТО: пресс-служба регионального управления ГИБДД.ФОТО: пресс-служба регионального управления ГИБДД.
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Смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии. 20 июня около 14 часов 40 минут на 8 километре автодороги Игра-Сюмси съехала в кювет и перевернулась машина «Рено», сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- Водитель автомобиля «Рено» — мужчина 1960 года рождения, не справился с управлением. В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено» — женщина 1991 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель «Рено» и еще два пассажира получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД также отмечают, что водитель «Рено» был пьян. По факту аварии ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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