За сутки в Удмуртии выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом

21 Июнь 2020 2020-06-21T08:13:00+03:00

Изменить размер текста: A A

По состоянию на утро 21 июня в Удмуртии выявили еще 19 случаев коронавирусной инфекции. Об этом глава региона Александр Бречалов сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

Диагноз подтвердился у 9 жителей Ижевска, по два случая зарегистрировано в Можге и Можгинском районе, по одному случаю в Сарапуле, Сарапульском, Кезском, Камбарском, Завьяловском, Балезинском районах.

С февраля по настоящее время в 9 вирусологических лабораториях региона провели 111737 исследований, за последние сутки в лабораториях региона исследовано 2604 пробы на коронавирусную инфекцию.

Всего в республике зарегистрировали 1254 лабораторно подтверждённых случая коронавирусной инфекции, 24 из них закончились летальным исходом, 804 человека выздоровели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

555 тысяч рублей похитили с банковского счета пожилой ижевчанки

Расписание электрички Нижнекамск-Ижевск временно изменилось

ИСТОЧНИК KP.RU