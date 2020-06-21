Три газовых баллона взорвались в двухэтажном доме Ижевска во время пожара

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:10:41+03:00

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Три газовых баллона взорвались в двухэтажном деревянном доме Ижевска во время пожара. Как сообщает администрация Ленинского района города на своей странице во «ВКонтакте», инцидент произошел сегодня на ул. 15-я, в доме №68, в 5:30 утра.

- Пожар начался, когда все ещё спали, и в многоквартирном деревянном доме огонь стал быстро распространяться. Но все жильцы успели покинуть свои квартиры, - отмечено в сообщении районной администрации. - Когда прибыли пожарные, горела кровля и пристройки. Пожарные вынесли из дома 9 газовых баллонов, которые могли взорваться даже в тот момент, когда их выносили, к этому времени три уже взорвались в доме.

В результате пожара пострадало 6 квартир. Жители дома, среди которых были и дети, не пострадали. Они разместились у родных и близких. Причины произошедшего устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU