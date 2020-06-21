21 Июнь 2020 2020-06-21T13:15:35+03:00

Цены на бензин выросли в Ижевске Фото: pixabay.com

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За прошедшую неделю в Ижевске выросли цены на бензин. Об этом сообщает Удмуртстат.

По информации статистиков, средняя стоимость одного литра топлива марки АИ-92 увеличилась до 42,71 руб (+13 коп.). Еще больше подорожали АИ-95 (+18 коп.) и АИ-95 (+20 коп.) – до 45,85 и 52,5 рублей за литр соответственно.

Стоимость одного литра дизельного топливо не изменилась, она составляет 48,03 руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU