21 Июнь 2020 2020-06-21T14:25:11+03:00

Более 100 г героина нашли полицейские у жителя Глазова Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

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В Глазове задержали 48-летнего мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, при личном досмотре подозреваемого в пачке от сигарет полицейские обнаружили пакет, в котором содержалось более 6 г героина.

- В ходе дальнейших мероприятий полицейские обнаружили в лесопосадке на улице Пехтина тайник, в котором находился сверток с аналогичным наркотическим средством массой 104 грамма, - сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Отмечается, что ранее мужчина был судим за аналогичные преступления.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ - Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. За данное преступление предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU