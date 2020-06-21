2020-06-21T16:11:00+03:00
Общество

В Ижевске ищут пропавшего несколько дней назад мужчину

Всех, кто его видел, просят помочь в поисках
Оксана Мымрина
Поделиться:
В Ижевске ищут пропавшего несколько дней назад мужчинуВ Ижевске ищут пропавшего несколько дней назад мужчинуФото: vk.com
Изменить размер текста:

В столице Удмуртии разыскивают пропавшего несколько дней назад мужчину 1963 г.р. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18», Андрей Туров вышел около 12:00 18 июня из дома по ул. Татьяны Барамзиной в неизвестном направлении. О его местонахождении никакой информации нет.

Приметы пропавшего: рост 172 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. Был одет в ярко-зеленую футболку, синие спортивные штаны и синие мокасины.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить по телефону 8-951-195-29-71.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Интерактивный «Маршрут Победы» появился в Воткинске

Более 100 г героина нашли полицейские у жителя Глазова

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Поиск пропавших ижевчан»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ижевске ищут пропавшего несколько дней назад мужчину
Интерактивный «Маршрут Победы» появился в Воткинске
Более 100 г героина нашли полицейские у жителя Глазова
Цены на бензин выросли в Ижевске
Три газовых баллона взорвались в двухэтажном доме Ижевска во время пожара
В Кезу начали строить очистные сооружения
Ижевчанку подозревают в краже почти 100 тысяч рублей с карты отца
Руководителя ДП «Ижевское» отправили под домашний арест
За сутки в Удмуртии выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом
Пьяный водитель устроил смертельную аварию на трассе в Удмуртии
555 тысяч рублей похитили с банковского счета пожилой ижевчанки
«Поймай лося»: ижевчане могут получить приз за селфи с сохатым
78-летняя женщина пропала в Ижевске
Тонул в Ижевском пруду: молодого человека спасли, вытащив из воды
Расписание электрички Нижнекамск-Ижевск временно изменилось
19 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Удмуртии
Более 10 тысяч человек в Удмуртии пострадали от укусов клещей
Почти 10% населения Удмуртии напрямую коснется поправка в Конституцию о гарантии защиты прав инвалидов
12 новых камер фото и вдеофиксации нарушений ПДД начнут работать на трассе Удмуртии
Власти Ижевска четыре года не могут отремонтировать дорогу на Малиновой Горе, несмотря на обращения жителей
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве односельчанина
О чем не хотят говорить звезды — второй сезон сериала «Пиарщица» эксклюзивно в Wink
Какая погода ждет жителей Ижевска в выходные?
Больнице в Удмуртии, где образовалась очередь, пока всем измеряли температуру, подарили термометры
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В ДТП на трассе Удмуртии пострадали пенсионерка и 9-летний мальчик