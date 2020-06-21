21 Июнь 2020 2020-06-21T16:11:00+03:00

В Ижевске ищут пропавшего несколько дней назад мужчину Фото: vk.com

Всех, кто его видел, просят помочь в поисках

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В столице Удмуртии разыскивают пропавшего несколько дней назад мужчину 1963 г.р. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18», Андрей Туров вышел около 12:00 18 июня из дома по ул. Татьяны Барамзиной в неизвестном направлении. О его местонахождении никакой информации нет.

Приметы пропавшего: рост 172 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. Был одет в ярко-зеленую футболку, синие спортивные штаны и синие мокасины.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить по телефону 8-951-195-29-71.

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ИСТОЧНИК KP.RU