Торги на реконструкцию нижней части Центральной площади Ижевска не состоялись
Подрядчик, готовый взяться за реконструкцию нижней части Центральной площади Ижевска, пока не найден. Об этом сообщили в пресс-службе города.
Торги на право проведения ремонта участка от улицы Сивкова до улицы Карла Маркса были признаны несостоявшимися, так как желающих принять в них участие не нашлось.
Тем не менее, до конца года власти намерены завершить благоустройство площади, в ближайшее время они объявят о повторном аукционе. Минимальная стоимость контракта составит 150,7 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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