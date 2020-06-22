2020-06-22T05:52:17+03:00
Недвижимость

Торги на реконструкцию нижней части Центральной площади Ижевска не состоялись

Власти города объявят повторный аукцион
Екатерина АРДАШЕВАИгорь Бобров
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Так выглядела нижняя часть Центральной площади до начала подготовки к реконструкцииТак выглядела нижняя часть Центральной площади до начала подготовки к реконструкцииФото: Алена Селезнева
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Подрядчик, готовый взяться за реконструкцию нижней части Центральной площади Ижевска, пока не найден. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Торги на право проведения ремонта участка от улицы Сивкова до улицы Карла Маркса были признаны несостоявшимися, так как желающих принять в них участие не нашлось.

Тем не менее, до конца года власти намерены завершить благоустройство площади, в ближайшее время они объявят о повторном аукционе. Минимальная стоимость контракта составит 150,7 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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