Жителя Удмуртии обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками
24-летнего жителя Удмуртии обвиняют в совращении двух малолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- Установлено, что обвиняемый жил с матерью, под опекой которой находились две девочки 6 и 14 лет. С 2012 года молодой человек совершал действия сексуального характера в отношении старшей девочки, с 2020 года он совершал аналогичные действия с младшим ребенком, - говорится в сообщении.
На данный момент возбуждено уголовное дело, в рамках расследования было осмотрено место происшествия, допрошены представители органов опеки, которые приходили проверять детей. Назначены экспертизы, обвиняемый находится под стражей.
Также были допрошены дети с участием психолога и педагога. Обе девочки находятся в больнице, было принято решение об оказании им психологической помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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