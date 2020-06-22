Жителя Удмуртии обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:38:28+03:00

Изменить размер текста: A A

24-летнего жителя Удмуртии обвиняют в совращении двух малолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что обвиняемый жил с матерью, под опекой которой находились две девочки 6 и 14 лет. С 2012 года молодой человек совершал действия сексуального характера в отношении старшей девочки, с 2020 года он совершал аналогичные действия с младшим ребенком, - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело, в рамках расследования было осмотрено место происшествия, допрошены представители органов опеки, которые приходили проверять детей. Назначены экспертизы, обвиняемый находится под стражей.

Также были допрошены дети с участием психолога и педагога. Обе девочки находятся в больнице, было принято решение об оказании им психологической помощи.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 22 июня: один человек скончался и 18 новых случаев заражения.

- Рыбаки, поссорившись, оставили товарища одного на острове.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU