2020-06-22T11:38:28+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками

Девочкам 6 и 14 лет
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

24-летнего жителя Удмуртии обвиняют в совращении двух малолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что обвиняемый жил с матерью, под опекой которой находились две девочки 6 и 14 лет. С 2012 года молодой человек совершал действия сексуального характера в отношении старшей девочки, с 2020 года он совершал аналогичные действия с младшим ребенком, - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело, в рамках расследования было осмотрено место происшествия, допрошены представители органов опеки, которые приходили проверять детей. Назначены экспертизы, обвиняемый находится под стражей.

Также были допрошены дети с участием психолога и педагога. Обе девочки находятся в больнице, было принято решение об оказании им психологической помощи.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 22 июня: один человек скончался и 18 новых случаев заражения.

- Рыбаки, поссорившись, оставили товарища одного на острове.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутат Госдумы предложил запретить банкам обзванивать жителей и предлагать свои услуги
При столкновении грузовика и легковушки в Удмуртии пострадали женщина и 4-летний ребенок
Министр дорожного хозяйства Удмуртии рекомендовал перенести открытие отремонтированного моста в Сарапуле
Жителя Удмуртии обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками
Абоненты Tele2 получат скидку на услуги «Ростелекома»
Ижевчанка похитила почти 100 тысяч рублей с банковской карты отца
Рыбаки, поссорившись, оставили товарища одного на острове в Удмуртии
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 22 июня: один человек скончался и 18 новых случаев заражения
Житель Удмуртии пытался продать радиоактивные приборы
Памятник железнодорожникам-ветеранам появится в Ижевске
Только пять из 15 загородных лагерей Удмуртии соответствуют нормам
Торги на реконструкцию нижней части Центральной площади Ижевска не состоялись
В Ижевске ищут пропавшего несколько дней назад мужчину
Интерактивный «Маршрут Победы» появился в Воткинске
Более 100 г героина нашли полицейские у жителя Глазова
Цены на бензин выросли в Ижевске
Три газовых баллона взорвались в двухэтажном доме Ижевска во время пожара
В Кезу начали строить очистные сооружения