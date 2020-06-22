2020-06-22T11:30:55+03:00
Общество

Министр дорожного хозяйства Удмуртии рекомендовал перенести открытие отремонтированного моста в Сарапуле

19 июня министр побывал на объекте
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Александр ЕссенФото: Александр Ессен
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В Сарапуле (Удмуртия) идут завершающие работы по ремонту моста по улице Гончарова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На объекте проводятся работы по гидроизоляции мостового пролета и установке ограждения, укрепляются опоры и формируются подъезды. Также еще предстоят работы по укладке асфальта и обустройству пешеходной дорожки, установке знаков и нанесению разметки, - говорится в сообщении.

При этом по рекомендации министра дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачева, принято решение о переносе открытия моста на неделю.

- Вы прекрасно видите, это мостовое сооружение, и должны быть все меры безопасности дорожного движения учтены. Если на самом мосту удерживающее ограждение будет установлено в ближайшее время, то именно на подходах ограждение отсутствует, плюс отсутствует освещение. Рекомендуем открытие моста перенести на следующую неделю, - сказал министр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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