При столкновении грузовика и легковушки в Удмуртии пострадали женщина и 4-летний ребенок
На 264 км автодороги «Подъезд к Ижевску и Перми от автодороги М-7 Волга» в Удмуртии произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
- 47-летний водитель грузовика «Мерседес» с полуприцепом не справился с управлением, вылетел на «встречку» и врезался в машину «Субару» под управлением 41-летнего мужчины, - говорится в сообщении.
В результате ДТП пассажиры «Субару» - 40-летняя женщина и 4-летняя девочка - получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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