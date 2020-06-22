2020-06-22T12:46:50+03:00
Общество

Депутат Госдумы предложил запретить банкам обзванивать жителей и предлагать свои услуги

Чаще граждане путают банки с мошенниками
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Депутат Госдумы предложил запретить банкам предлагать по телефону оформление кредитов. Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на копию письма на имя главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.

По мнению депутата Ивана Сухарева граждане путают банки с мошенниками, а также обзвон, как способ привлечения клиентов может доставлять дискомфорт населению.

Банкам депутат посоветовал использовать другие способы продвижения продуктов – рекламой в интернете и на ТВ, наружной рекламой, информационными стендами в офисах самих банков и микрофинансовых организациях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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