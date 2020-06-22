2020-06-22T15:30:22+03:00
Происшествия

Группа жителей Удмуртии обвиняются в незаконном сбыте наркотиков и отмывании денег

Уголовное дело передано в суд
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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В Удмуртии будут судить пятерых местных жителей. Их обвиняют в незаконном сбыте наркотиков и отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По версии следствия, трое молодых людей и две девушки в возрасте от 18 до 20 лет с июля 2018 года по ноябрь 2019 года сбывали наркотики. При этом молодые люди нигде не работали и не учились, друг с другом не были знакомы, общались только в сети. Двое из них покупали наркотики, расфасовывали их и передавали розничным закладчикам, - говорится в сообщении.

Незаконная деятельность участников группы была пресечена сотрудниками УНК МВД по Удмуртии. В ходе досмотра в квартирах участников группы было обнаружено около килограмма наркотических средств.

Также была установлена причастность двоих участников группы к отмыванию денег, полученных от преступной деятельности. Сумма легализованных средств составила 1,3 млн рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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