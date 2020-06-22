Трижды ударил ножом: мужчина из Удмуртии обвиняется в убийстве знакомого

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:47:39+03:00

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В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 19 июня обвиняемый пришел в гости к 59-летнему знакомому. Мужчины вместе выпивали, в ходе застолья между ними произошел конфликт, после которого обвиняемый трижды ударил знакомого ножом. От полученных ранений потерпевший скончался, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, задержан злоумышленник, проверены показания, допрошены свидетели, назначены экспертизы. На данный момент следователем готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU