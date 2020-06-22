2020-06-22T15:47:39+03:00
Происшествия

Трижды ударил ножом: мужчина из Удмуртии обвиняется в убийстве знакомого

На данный момент возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 19 июня обвиняемый пришел в гости к 59-летнему знакомому. Мужчины вместе выпивали, в ходе застолья между ними произошел конфликт, после которого обвиняемый трижды ударил знакомого ножом. От полученных ранений потерпевший скончался, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, задержан злоумышленник, проверены показания, допрошены свидетели, назначены экспертизы. На данный момент следователем готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- При столкновении грузовика и легковушки в Удмуртии пострадали женщина и 4-летний ребенок.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Защита исторической правды – будущее наших детей»: в районах Удмуртии прокомментировали поправки в Конституцию
В Удмуртии расследуют уголовное дело о незаконной рубке леса на 4 млн рублей
Еще в одном районе Ижевска на две недели отключат горячую воду
В День памяти и скорби верующие в Ижевске совершили крестный ход
Трижды ударил ножом: мужчина из Удмуртии обвиняется в убийстве знакомого
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 22 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Группа жителей Удмуртии обвиняются в незаконном сбыте наркотиков и отмывании денег
Депутат Госдумы предложил запретить банкам обзванивать жителей и предлагать свои услуги
При столкновении грузовика и легковушки в Удмуртии пострадали женщина и 4-летний ребенок
Министр дорожного хозяйства Удмуртии рекомендовал перенести открытие отремонтированного моста в Сарапуле
Жителя Удмуртии обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками
Абоненты Tele2 получат скидку на услуги «Ростелекома»
Ижевчанка похитила почти 100 тысяч рублей с банковской карты отца
Рыбаки, поссорившись, оставили товарища одного на острове в Удмуртии
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 22 июня: один человек скончался и 18 новых случаев заражения
Житель Удмуртии пытался продать радиоактивные приборы
Памятник железнодорожникам-ветеранам появится в Ижевске
Только пять из 15 загородных лагерей Удмуртии соответствуют нормам
Торги на реконструкцию нижней части Центральной площади Ижевска не состоялись
В Ижевске ищут пропавшего несколько дней назад мужчину
Интерактивный «Маршрут Победы» появился в Воткинске
Более 100 г героина нашли полицейские у жителя Глазова
Цены на бензин выросли в Ижевске
Три газовых баллона взорвались в двухэтажном доме Ижевска во время пожара
В Кезу начали строить очистные сооружения