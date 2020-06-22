22 Июнь 2020 2020-06-22T15:48:55+03:00

Также в 4 утра прошел молебен в Михаило-Архангельском кафедральном соборе

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22 июня в День памяти и скорби верующие в Ижевске совершили крестный ход. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.

Фото: пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии

- После молебна в Михаило-Архангельском кафедральном соборе, духовенство и прихожане прошли до мемориала на Северном кладбище, где погребены воины, скончавшиеся от ран в эвакуационных госпиталях Ижевска. На месте погребения священнослужители совершили панихиду, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии

В завершение митрополит Викторин вместе с духовенством возложил цветы к памятнику павшим воинам.

Фото: пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии

Фото: пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии

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ИСТОЧНИК KP.RU