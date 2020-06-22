Еще в одном районе Ижевска на две недели отключат горячую воду

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:51:50+03:00

Воды не будет с 23 июня по 6 июля

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В микрорайонах Культбазы в Ижевске в связи с гидравлическими испытаниями на две недели отключат горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так, с 23 июня по 6 июля воды не будет в домах по адресам:

- Авангардная 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5а, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20;

- Грибоедова 2, 30а;

- Л.Толстого 7а, 9, 11, 17, 24, 26, 28, 34;

- Редукторная 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

- пр.Редукторный 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21;

- Репина 1, 2, 4, 6, 8, 10, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 40;

- Серова 65, 67, 69, 79;

- С.Ковалевской 2, 4, 4а, 5, 8, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 22;

- Тимирязева 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31;

- Удмуртская 304;

- Шишкина 1а, 3.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU