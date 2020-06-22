В Удмуртии расследуют уголовное дело о незаконной рубке леса на 4 млн рублей

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:30:09+03:00

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В Удмуртии по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса на сумму более 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

- При осмотре лесного участка Воткинского лесничества выявлен факт вырубки 113 деревьев, чем причинен ущерб государству на сумму более 4 млн рублей. Материалы проверки были направлены в следственный орган, - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере». Расследование уголовного дела находится на контроле межрайонной прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU