Жительницу Удмуртии осудили за незаконную продажу алкоголя
В Удмуртии прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвинялась в незаконной продаже алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что женщина продавала алкоголь односельчанам, не имея установленной лицензии. При этом она уже привлекалась к ответственности за незаконную продажу продукции.
Подсудимая признала вину в совершенном преступлении и раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на 5 месяцев с удержанием 5% заработка, с испытательным сроком на 1 год и возложением допобязанностей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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