Жительницу Удмуртии осудили за незаконную продажу алкоголя

23 Июнь 2020 2020-06-23T07:55:30+03:00

Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление

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В Удмуртии прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвинялась в незаконной продаже алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что женщина продавала алкоголь односельчанам, не имея установленной лицензии. При этом она уже привлекалась к ответственности за незаконную продажу продукции.

Подсудимая признала вину в совершенном преступлении и раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на 5 месяцев с удержанием 5% заработка, с испытательным сроком на 1 год и возложением допобязанностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU