Расписание транспорта изменится в Ижевске 24 июня

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:19:28+03:00

Маршруты будут ходить по расписанию субботы

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24 июня из-за выходного дня изменится расписание транспорта. Об этом сообщают пресс-службы ИжГЭТ и ИПОПАТ.

Не будут работать автобусные маршруты №26, 31, 34, 36, 73 и 79, а также пригородные автобусы №359 и №589. Аналогичное расписание для автобусов будет 1 июля.

Также по расписанию субботы будут ходить троллейбусы и трамваи. Более подробную информацию о движении троллейбусов, трамваев, городских автобусов, пригородных автобусов и сезонных маршрутах можно узнать на сайтах ИжГЭТ и ИПОПАТ.

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ИСТОЧНИК KP.RU