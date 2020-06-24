Расписание транспорта изменится в Ижевске 24 июня
24 июня из-за выходного дня изменится расписание транспорта. Об этом сообщают пресс-службы ИжГЭТ и ИПОПАТ.
Не будут работать автобусные маршруты №26, 31, 34, 36, 73 и 79, а также пригородные автобусы №359 и №589. Аналогичное расписание для автобусов будет 1 июля.
Также по расписанию субботы будут ходить троллейбусы и трамваи. Более подробную информацию о движении троллейбусов, трамваев, городских автобусов, пригородных автобусов и сезонных маршрутах можно узнать на сайтах ИжГЭТ и ИПОПАТ.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Удмуртии на 24 июня
Собаку из шестиметрового колодца спасли в Удмуртии
Более 180 участников и 15 тыс. кв. м расчищенного пространства: в Ижевске завершились субботники вокруг «Башни Ижмаша»
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Транспорт Ижевска»