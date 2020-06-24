Почему жителям Удмуртии важно прийти 1 июля на избирательные участки?

24 Июнь 2020 2020-06-24T13:14:23+03:00

В этот день пройдет голосование за поправки в Конституцию России и признание Ижевска Городом трудовой славы

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Совсем скоро, уже 1 июля, все жители нашей страны объединятся, чтобы проголосовать за поправки в самый важный документ – Конституцию Российской Федерации. Поправки касаются ряда самых важных областей жизни: здравоохранения, сохранения языка, культуры и традиций, защиты исторической правды и защиты природы.

О том, почему жителям Удмуртии нужно прийти на избирательные участки, рассказала председатель Совета Ассамблеи народов России, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Светлана Смирнова.

- Я являюсь и членом рабочей группы по подготовке предложений в Конституцию России и знаю, насколько большая работа была проделана по подготовке поправок, - говорит она. - Я бы хотела отдельно остановиться на том, что насколько важны поправки в области культуры. Вопросы, касающиеся сохранения культуры, традиций, языка, в частности, удмуртского народа, будут еще в большей степени усилены теми поправками, которые вносятся в Конституцию. Сейчас мы находимся на очень важном этапе, и я обращаюсь ко всем с просьбой поддержать эти изменения – это очень важно, - поделилась Светлана Смирнова.

Также она отметила особую важность поправок, связанных с сохранением исторической правды, в год 75-летия Великой Победы, которые не допустят умаления народного подвига. А для Ижевска это голосование будет важным вдвойне, так как жители смогут отдать свой голос за то, чтобы родной город наградили званием Города трудовой славы.

- От этих поправок зависит будущее нашего государства, то, как мы будем жить и чем мы будем жить, - говорит Расул Ахметвалеев, региональный руководитель движения «Волонтеры Победы». - Я думаю, поправки улучшат ситуацию как в России в целом, так и в регионах, поэтому каждый человека должен прийти и проголосовать в это день. Это особенно важно для Удмуртии. Ведь речь о нашей истории. Например, поправка, касающаяся сохранения памятных мест. У нас сейчас много забытых памятников, о которых даже не знает подрастающее поколение.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдут с 25 июля по 1 июля. О том, как оно пройдет в Ижевске, читайте в материале «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU