В одном из районов Ижевска появится комплекс для сдачи норм ГТО

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:43:07+03:00

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В Ижевске во дворе по улице Буммашевская появится комплекс для сдачи норм ГТО. Об этом написал глава города Олег Бекмеметьев в соцсетях.

- Переговорили с жителями домов №74 и 88 по ул. Буммашевская, раньше во дворе была спортивная площадка. На этом месте появится комплекс. К концу лета монтаж площадки рассчитываем завершить. А с жителями договорились, что двор продолжим развивать, и в следующем году они попробуют свои силы в конкурсе по инициативному бюджетированию, - отметил Олег Николаевич.

В 2020 году в Ижевске реализуют 28 проект по инициативному бюджетированию, на каждый из которых из бюджета республики выделено около миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU