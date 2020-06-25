Контакт-центр «Ростелекома» начал принимать показания счетчиков от жителей Ижевска

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:44:42+03:00

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Контакт-центр «Ростелекома» в Удмуртии начал оказывать услуги Многофункциональному центру (МФЦ) Ижевска. Операторы провайдера принимают от граждан показания приборов учета электроэнергии и воды и заносят данные в расчетную систему МФЦ.

- Контакт-центр “Ростелекома” справляется с большим количеством звонков: за два месяца специалисты оператора обработали порядка 20 тысяч обращений от жителей региона. Они вносят показания счетчиков в систему, а мы осуществляем начисления, - рассказал Андрей Нелюбин, директор автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики».

- Наши клиенты получают готовую базу данных и не тратят средства на создание отдельного штата специалистов – все звонки принимают операторы “Ростелекома”. Любой разговор можно перепроверить – записи хранятся в нашем облаке. Если нагрузка на контакт-центр будет увеличиваться, мы подключим к работе новых операторов, - добавил Александр Костылев, заместитель директора – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике.

Список домов, жители которых могут передавать показания счетчиков с помощью сервиса «Ростелекома», представлен на официальном сайте МФЦ Удмуртской Республики. Данные принимаются по телефону 8 (3412) 222-072 с 11-го по 24-е число каждого месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU