Ижевчанина задержали за избиение знакомой

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:38:32+03:00

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В Ижевске задержали 33-летнего неработающего, ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в избиении знакомой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- По версии следствия, подозреваемый вместе с 33-летней знакомой был на садовом участке в Завьяловском районе. Вечером пьяные мужчина и женщина поругались и злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую в область головы и тела. Женщину с травмами привезли в больницу, - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU