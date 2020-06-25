Сводный отряд МВД по Удмуртии отправился в командировку на полгода на Северный Кавказ

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:41:52+03:00

При подготовке к поездке все сотрудники соблюдали двухнедельный режим самоизоляции

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Из Удмуртии на Северный Кавказ в командировку на полгода отправился сводный отряд МВД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В течение шести месяцев полицейским предстоит охранять закон и порядок на территории одного из субъектов Северного Кавказа. По прибытию на место сотрудники сводного отряда сменят своих земляков, осуществляющих охрану порядка на территории региона с середины зимы, - говорится в сообщении.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса, все сотрудники перед поездкой соблюдали двухнедельный режим самоизоляции в медсанчасти МВД по региону.

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ИСТОЧНИК KP.RU