Ситуационный центр Общественной палаты Удмуртии открылся в Ижевске

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:06:04+03:00

Он будет заниматься наблюдением за голосованием по поправкам в Конституцию России

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В четверг, 25 июня, в Ижевске начал работу ситуационный центр Общественной палаты Удмуртии. Он расположился в здании библиотеки УдГУ и представляет собой своеобразный мозговой центр, куда стекается вся информация от общественных наблюдателей, которые находятся на выборных участках. Здесь же работают операторы, принимающие звонки горячей линии.

О том, как функционирует ситуационный центр, подробнее рассказал председатель Общественной палаты Удмуртии Рашид Хуснутдинов.

Фото: Екатерина Ардашева

- Горячая линия работает с 17 июня, - сообщил он. – На нее могут обращаться как наблюдатели, которых мы направили на избирательные участки, так и граждане с вопросами, связанными с организацией голосования по поправкам в Конституцию. Также здесь присутствуют юристы – это активисты Удмуртского регионального отделения ассоциации юристов России.

Граждане могут обратиться на горячую линию, чтобы уточнить, где находится их избирательный участок, узнать, как проголосовать на дому, а также сообщить о каких-либо замеченных нарушениях, свидетелями которых стали.

Фото: Екатерина Ардашева

Сейчас корпус общественных наблюдателей в Удмуртии составляет более 6200 человек, не считая резерва. Сегодня к работе приступило более 5000 из них.

- Мы направили общественных наблюдателей на все избирательные комиссии Удмуртской Республики, - объясняет Рашид Хуснутдинов. - В дни голосования до дня голосования ( - с 25 по 30 июня, с 8.00 до 20.00, - прим.ред.) на каждом участке будет присутствовать по три наблюдателя. В основной день голосования 1 июля ( с 8.00 до 20.00 – прим.ред.) будет работать по пять наблюдателей. Они будут участвовать во всех формах голосования, как на выездных, так и при голосовании непосредственно на участках.

Фото: Екатерина Ардашева

Кроме того, разъяснительную работу с гражданами продолжают волонтеры.

- На территории нашей республики более 800 человек изъявили желание стать волонтерами, чтобы помогать просвещать граждан в области поправок в Конституцию, - рассказал Степан Чирков, член Общественной палаты Удмуртской Республики, руководитель регионального корпуса «Волонтеры Конституции». - В Ижевске это более 350 человек. Всего в Удмуртии работает 40 информационных точек. С 15 июня на территории Удмуртии на них велась активная работа, а с понедельника волонтеры переместились на избирательные участки, где будут присутствовать до дня голосование.

Фото: Екатерина Ардашева

Напомним, с 25 июня до 1 июля все избирательные комиссии будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00. Ситуационный центр будет функционировать до 2 июля, то есть, до момента подведения итогов голосования и их оглашения.

«Горячая» телефонная линия Корпуса общественных наблюдателей Удмуртской Республики - 8 800 301 7 444. Режим по 30 июня – с 8:00 до 20:00, 1 июля – с 7:00 до 00:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU