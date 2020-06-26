Внучку, напавшую на бабушку с ножом в Удмуртии, осудили

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:18:33+03:00

У нее есть психическое заболевание

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В Удмуртии осудили 16-летнюю девушку из Можги, которая напала с ножом на свою бабушку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Нападение произошло в декабре прошлого года. Внучка была нетрезвой. Она напала с ножом на 71-летнюю бабушку, пытаясь похитить деньги. Пострадавшая получила телесные повреждения.

Дело рассматривали в особом порядке. Девушка признала вину полностью. Суд учел ряд смягчающих обстоятельств: признание вины, явка с повинной, возраст, содействие в раскрытии, наличие психического расстройства. Внучку лишили свободы на 18 месяцев условно. Также ей назначили принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU