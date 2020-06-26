До 15 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за покушение на незаконный сбыт наркотиков
В Удмуртии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвинялся в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Установлено, что в апреле 2020 года обвиняемый купил из тайниковых закладок в Москве и Тульской области наркотическое средство общей массой почти 2 кг, которое он планировал привезти в Ижевск и Пермь и сбыть. Мужчина был задержан в Глазове, в ходе обыска наркотики были изъяты, - говорится в сообщении.
На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Свежая статистика по коронавирусу в Удмуртии уже на сайте.
- Елизавету Туктамышеву можно поздравить! Наша землячка защитила диплом на "пять".
- Помните чиновника, который устроил дебош в аэропорту Ижевска? Заседание по его делу перенесли уже второй раз.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»