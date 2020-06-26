2020-06-26T09:30:06+03:00
Происшествия

До 15 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за покушение на незаконный сбыт наркотиков

Уголовное дело направлено в суд
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвинялся в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что в апреле 2020 года обвиняемый купил из тайниковых закладок в Москве и Тульской области наркотическое средство общей массой почти 2 кг, которое он планировал привезти в Ижевск и Пермь и сбыть. Мужчина был задержан в Глазове, в ходе обыска наркотики были изъяты, - говорится в сообщении.

На данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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