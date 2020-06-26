37-летнего ижевчанина осудят за изнасилование племянницы

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:28:11+03:00

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В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвиняется в изнасиловании племянницы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- Установлено, что мужчина в феврале 2016 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней. 31 марта 2020 года он и его 19-летняя племянница выпивали, после этого мужчина привел девушку к себе домой, где избил и изнасиловал, - сообщает пресс-служба.

В ходе расследования уголовного дела допрошены свидетели, проведены экспертизы. Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU