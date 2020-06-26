На трассах Удмуртии в 2020 году появятся тросовое ограждение, светофоры и освещение

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:33:05+03:00

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Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов провел заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Так, министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев сообщил, что в этом году запланирована установка тросового ограждения на дороге Ижевск - Воткинск (2 участка - на 18-м и 37-м км). Всего будет установлено 3000 метров дорожных ограждений.

Также в 2020 году на дорогах регионального и межмуниципального значения нанесено 1715 км дорожной разметки, в том числе 53 км в пластике. Это дороги в границах Завьяловского района на дорогах Ижевск - Воткинск и Ижевск - Сарапул для разделения транспортных потоков противоположных направлений. Работы по разметке на региональных дорогах исполнены в полном объеме. В августе запланировано повторное нанесение в том же объеме, что обеспечит видимость разметки в зимний период времени.

А еще!

В 2020 году запланирована установка светофоров: 1. Перекресток дорог Ижевск - Якшур-Бодья и Окружной города. 2. Перекресток дорог Ижевск - Аэропорт и дороги на Завьялово. 3. Окружная Ижевска - поворот на СНТ «Ошмес». 4. Перекресток дороги Глазов - Юкаменское с Объездной Глазова. 5. Перекрёсток дороги Объездная Ижевска - ул. Пугачева в г. Воткинске. Что касается установки светофора на дороге Ижевск - Аэропорт (Ст. Мартьяново), то она запланирована после работ по уширению дороги.

И наружного освещения на пяти объектах: 1. Ижевск - Сарапул 2. (Ижевск - Аэропорт) - Завьялово. 3. Ижевск - Сарапул (поворот на Сизево). 4. Сарапул - Каракулино (Сигаево). 5. Ижевск - Сарапул (поворот на Люлли). 6. Малая Пурга - Нижнее Кичево (Яган).

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ИСТОЧНИК KP.RU