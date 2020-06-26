«Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением избирательные участки Ижевска

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:42:43+03:00

Камеры будут работать в течение всего срока голосования

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«Ростелеком» смонтировал комплексы видеонаблюдения на 138 избирательных участках в Ижевске. Камеры будут работать в течение всего срока голосования – с 25 июня по 1 июля.

Услуга оператора подключена в образовательных учреждениях, Доме дружбы народов, в отделениях Росгвардии и ДОСААФ. К 1 июля камеры запишут порядка 5 ТБ видеоданных. Это более 23 тыс часов трансляции.

- Мы смонтировали комплексы видеонаблюдения за три дня. К 25 июня наши специалисты оснастили камерами все помещения и проверили устройства на работоспособность. После окончания срока голосования “Ростелеком” предоставит нашим партнерам и Центральной избирательной комиссии доступ к видеоархиву, - прокомментировал Виталий Васильев, заместитель директора – технический директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике.

- Благодаря ИТ-компаниям республики федеральная задача по обеспечению видеонаблюдения на избирательных участках успешно решена: все они оснащены видеокамерами, - добавил Сергей Смирнов, руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU