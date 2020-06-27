27 Июнь 2020 2020-06-27T16:16:41+03:00

До 20 лет тюрьмы: в Ижевске задержали 27-летнего закладчика наркотиков Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

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В Ижевске задержали 27-летнего закладчика наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, его при нем был обнаружен сверток, в котором находились синтетические вещества. Масса изъятых наркотиков составила 320 граммов. Также в квартире подозреваемого были обнаружены фасовочный материал и электронные весы.

- Задержанный пояснил, что является оптовым закладчиком интернет-магазина. Запрещенные вещества он планировал сбыть путем закладки на территории Первомайского района, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере»). Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU