Отечественные сервера, ПО и цифровая грамотность: глава Минсвязи Удмуртии разъяснил поправку в Конституцию о сфере ИТ

28 Июнь 2020 2020-06-28T08:54:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В современных условиях и темпах развития технологий, когда всё больше простых бытовых действий исполняются в режиме онлайн, особенно важным становится вопрос обеспечения безопасности личности при использовании информационных технологий (ИТ). Предложенная поправка в статью 71 Конституции России добавляет эту задачу в ведение государства, ставя в один ряд, например, с оборонным производством.

По словам министра информатизации и связи Удмуртии Тимура Меджитова, роль информационных технологий в жизни нашей страны неизменно будет только расти. Уже сейчас людям сложно представить её без смартфона, скоростного интернета, соцсетей, онлайн-покупок и других вещей, которые делают жизнь проще и комфортнее. Однако в этом кроется и опасность.

- К технологиям, как и ко всему, хорошему – быстро привыкаешь. Изобилие цифровых продуктов и информации притупляет бдительность и, скачивая очередное приложение на телефон, мы даже не вчитаемся в пользовательское соглашение и не осознаем в полной мере кому, какие данные о себе и на каких условиях мы предоставляем. Так наши персональные данные могут «утечь» и попасть в руки злоумышленников. Огромный объем данных, низкая осведомленность обладателей этих данных и пренебрежение мерами по обеспечению их безопасности в инфраструктурах компаний, занимающихся сбором, создают условия для таких злоупотреблений, - заявил министр.

В связи с этим необходимо найти баланс в регулировании сферы информационных технологий. По мнению Тимура Меджитова, закрепление таких норм в Конституции позволит специалистам разработать соответствующие меры, актуальную нормативно-правовую базу и обеспечить единый подход в политике в области ИТ.

- Реализацию этой нормы видим в поддержке и разработке отечественного программного обеспечения (ПО), хранении данных пользователей на серверах, находящихся на территории России, усовершенствовании законодательства, описывающего правила и критерии для работы. Ну, и несомненно, необходимо повышать цифровую грамотность наших граждан: начиная от создания безопасных паролей для электронной почты, до правил поведения в соцсетях, - резюмировал он.

Напомним, общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России стартовало 25 июля. О том, как избирательные участки Ижевска пережили первый день волеизъявления и что говорят простые избиратели, читайте в материале «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU