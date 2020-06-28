2020-06-28T15:01:34+03:00
Происшествия

Машина укатилась с парковки в Ижевске

ДТП произошло 27 июня
Инга Коган
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Фото: Татьяна КузнецоваФото: Татьяна Кузнецова
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27 июня в Ижевске очевидцы засняли итог ДТП: перевернутый автомобиль лежит на крыше на тротуаре перекрестка Улиц Кирова и Удмуртской. Рядом валялась смятая тележка из магазина.

На страничке в ИГГС пользователи спрашивали: «Это король дрифта?», «Его тележка подрезала?», «Хоть пешеходов не задавил? А то тележка рядом», «Я в шоке. Ну КАК так можно было? Не водители, а юмористы. Что в голове творится у этих водителей.? Сильно за скидками торопятся?».

Фото: Ирина Князева, ИГГС

Фото: Ирина Князева, ИГГС

А один из них – по всей вероятности, владелец авто – пояснил, что машина скатилась с парковки: «Никто не был пьяный и никто нигде не спал. Ручник был неисправен».

В результате ДТП никто не пострадал. На месте работали сотрудники ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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