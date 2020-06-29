Ижевчанина осудили за убийство сына
В Удмуртии рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняли в убийстве сына. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
- Установлено, что в январе 2020 года мужчина на почве личной неприязни ударил сына ножом в спину, от полученного ранения потерпевший скончался, - говорится в сообщении.
Суд признал виновным мужчину и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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