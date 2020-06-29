2020-06-29T17:19:52+03:00
Происшествия

Предприниматель в Удмуртии задолжала налоговые взносы на сумму более 3 млн рублей

Уголовное дело передали в суд
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 9 апреля 2018 года обвиняемая зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. По итогам 2 квартала 2018 года женщина подала декларацию по НДС, где занизила налоговую базу, в результате чего уклонилась от уплаты налога в размере 3 131 694 рублей, - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела проведена налоговая экспертиза, допрошены свидетели, сотрудники налоговых органов, наложен арест на имущество обвиняемой, а также ее супруга.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь женщине грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты за период от года до 2 лет или ареста на срок от 6 месяцев, либо лишения свободы на срок от года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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