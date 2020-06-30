Газеты Удмуртии вышли с разъяснениями поправок в Конституции на удмуртском и татарском языках

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:32:56+03:00

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Накануне общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны очередные номера ряда районных государственных газет Удмуртии вышли со специальными вкладками на удмуртском и татарском языках с разъяснениями основных предлагаемых изменений.

По словам председателя постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту, президента ассоциации «Удмурт Кенеш» Татьяны Ишматовой, с учетом принимаемых поправок о защите языков и культуры народов страны донесение столь важной информации на родном языке жителей становится особо актуальным.

- Для меня этот момент является само собой разумеющимся. Еще в первой статье Конституции Удмуртии декларируется гарантия сохранения языка и культуры наших народов. И если мы обращаемся к главному документу нашей страны, то изложить моменты, связанные с поправками, надо доступно, понятно, и, конечно же, на том языке, на котором люди привыкли получать информацию, на своем сайте и в социальных сетях мы тоже разместили информацию на удмуртском языке, - заявила Татьяна Ишматова.

Поддерживает коллег и руководитель Региональной национально-культурной автономии татар Удмуртской Республики, главный редактор газеты «Янарыш» Рамзия Габбасова.

- Мы сделали в газете эту вкладку и с удовольствием занимались этим делом. Уверена, что эти вкладки дошли до наших читателей, и все они приняты, и все наши читатели поняли суть вопроса. У нас 4000 подписчиков, если считать с учетом семей, то нас читает достаточно большое количество жителей республики. И мы уверены, что они пошли на избирательные участки и проголосовали. А те, кто еще не успел, должны сходить, чтобы почувствовать ту ответственность, которая от нас требуется, и выполнить свой гражданский долг, проголосовав по поправкам в Конституцию, - заявила Рамзия Габбасова.

Она также отметила важность всех изменений, вносимых в Основной закон, так как они касаются практически всех сфер жизни страны и будут влиять на её будущее. Отдельно выделены поправки, которыми государство гарантирует поддержку и охрану культурной самобытности народов страны, в частности, национальных языков. Как резюмировала Татьяна Ишматова, их принятие должно придать новый виток развитию культуры и языка титульной нации региона.

- Мы видим, что поправка в Конституцию прежде всего связана с тем, что и культура народов гарантированно должна быть под защитой государства, что обеспечивается их языковое многообразие, поддержка всех народов, проживающих на территории страны. Поэтому я думаю, что все вопросы, связанные не только с сохранением, но и с развитием языков, должны выйти на новый уровень, - подчеркнула она.

Напомним, общероссийское голосование стартовало 25 июня и завершится 1 июля. О том, какие региональные проекты можно поддержать во время этого волеизъявления, читайте в материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU