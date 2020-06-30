2020-06-30T18:21:07+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве пенсионерки

Тело женщины было обнаружено 28 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве 79-летней знакомой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

- Тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено 28 июня в Завьяловском районе. Позже полицейские установили личность преступника, им оказался 52-летний знакомый погибшей. По данным следствия, обвиняемый пришел к знакомой в гости на участок. Далее они выпили и мужчина устроил скандал, в ходе которого ударил ее несколько раз ножом, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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