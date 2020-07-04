2020-07-04T09:38:25+03:00
Общество

Почти две недели в Удмуртии ищут пенсионера

Мужчина пропал 21 июня
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
Изменить размер текста:

В Удмуртии почти две недели разыскивают 72-летнего мужчину, который ушел за ягодами. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Регион 18».

- Мужчина ушел в глухой лес, направление, в котором он ушёл - неизвестно даже приблизительно; телефона, минимального запаса воды/пищи при себе нет; в силу возраста, дедушка довольно слаб, к тому же ранее уже бывали проблемы с сердцем; ну и в самом лесу - довольно много зверей. К поисковым мероприятиям приступили незамедлительно, - говорится в сообщении.

Фото: ПСО "Регион 18"

Фото: ПСО "Регион 18"

На данный момент обследовано около 1200 Га лесного массива, мужчина не найден.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Ижевске стартовал ЕГЭ - впервые по новым правилам, связанным с пандемией. "Комсомолка" подготовила фоторепортаж с места событий.

- Свежая статистика по коронавирусу в Удмуртии уже на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на огнестрельное и пневматическое оружие
Почти две недели в Удмуртии ищут пенсионера
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 4 июля: 20 случаев заражения и 42 выздоровевших
Квас и мороженое в июне россияне покупали реже, чем в 2019 году
Более 210 тысяч рублей похитили мошенники у ижевского предпринимателя
Tele2 и Почта Банк предлагают клиентам новый формат рассрочки
Проверки газового оборудования начались в Ижевске
На 3 июля в Удмуртии официально открыли три пляжа
«Ростелеком» сообщает о начале производства отечественных планшетов для Всероссийской переписи населения
Какая погода ждет ижевчан в выходные?
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 3 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
ТОП-9 фото заброшенного кафе «Кораблик» на набережной Ижевска
Двое детей пострадали в результате ДТП на Воткинском шоссе в Ижевске
Движение на набережной Ижевска будет ограничено 3 июля из-за проведения салюта
Прокуратура Удмуртии обжаловала мягкий приговор в отношении убийцы и педофила
С апреля 2020 года в полицию Удмуртии поступило более 70 сообщений о пропавших в лесу жителях
Из-за ремонта на трамвайных путях в Ижевске на одном из участков закроют движение трамвая №2
В квартире по улице Орджоникидзе в Ижевске обнаружено тело мужчины
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявляют конкурс для журналистов