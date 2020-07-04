Почти две недели в Удмуртии ищут пенсионера

4 Июль 2020 2020-07-04T09:38:25+03:00

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В Удмуртии почти две недели разыскивают 72-летнего мужчину, который ушел за ягодами. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Регион 18».

- Мужчина ушел в глухой лес, направление, в котором он ушёл - неизвестно даже приблизительно; телефона, минимального запаса воды/пищи при себе нет; в силу возраста, дедушка довольно слаб, к тому же ранее уже бывали проблемы с сердцем; ну и в самом лесу - довольно много зверей. К поисковым мероприятиям приступили незамедлительно, - говорится в сообщении.

Фото: ПСО "Регион 18"

На данный момент обследовано около 1200 Га лесного массива, мужчина не найден.

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ИСТОЧНИК KP.RU