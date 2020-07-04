Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на огнестрельное и пневматическое оружие

4 Июль 2020 2020-07-04T11:22:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил ввести утилизационный сбор на огнестрельное и пневматическое оружие. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на РБК.

- Мы вышли с законопроектом, который предполагает введение утилизационного сбора за гражданское огнестрельное, пневматическое оружие и основные части огнестрельного оружия. Предполагается, что этот сбор будут уплачивать российские производители и иностранные поставщики гражданского оружия, - отметил представитель главы.

Размер сбора будет фиксированным и составит 3 тысячи рублей за одно пневматическое оружие и 10 тысяч рублей за огнестрельное. Сбор планируют ввести с 2021 года, на данный момент поправки уже подготовили в Госдуме России.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту говорится, что утилизационный сбор будет приносить 2,4 млрд руб. ежегодно. При этом 1 млрд руб. будет возвращаться заводам, а 1,4 млрд руб. останется в федеральном бюджете.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Почти две недели в Удмуртии ищут пенсионера.

- Свежая статистика по коронавирусу в Удмуртии уже на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU