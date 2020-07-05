Дирекция особо охраняемых природных территорий появилась в Удмуртии
Природные парки «Шаркан» и «Усть-Бельск», а также Удмуртский ботанический сад объединили дирекцию особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщает «Коммерсант - Удмуртия» (16+) со ссылкой на пресс-службу Минприроды республики.
Потом в дирекцию планируют включить 13 заказников и 111 памятников природы. Площадь таких территорий - 375,4 тыс. га. Недалеко от Ижевска определили пилотную территорию по развитию туризма на особо охраняемых природных территориях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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