2020-07-07T11:14:28+03:00
Происшествия

Мужчину из Удмуртии осудят за убийство жены

Он ударил ее несколько раз ножом
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Вечером 8 апреля 2020 года пьяный мужчина на почве ревности не менее шести раз ударил жену ножом в область грудной клетки. После этого он сам сообщил в полицию о случившемся, женщину отвезли в больницу, где она через пять дней скончалась от полученных ранений, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, проведены экспертизы. Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении. Уголовное дело направлено в суд, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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