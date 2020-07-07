Мужчину из Удмуртии осудят за убийство жены
В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- Вечером 8 апреля 2020 года пьяный мужчина на почве ревности не менее шести раз ударил жену ножом в область грудной клетки. После этого он сам сообщил в полицию о случившемся, женщину отвезли в больницу, где она через пять дней скончалась от полученных ранений, - говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, проведены экспертизы. Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении. Уголовное дело направлено в суд, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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