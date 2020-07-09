Экономия в кризис: первый цифровой сервис для снижения налога на недвижимость

9 Июль 2020 2020-07-09T16:29:37+03:00

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ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустил сервис МТС Estate для снижения налогов на недвижимость юридических лиц за счет пересмотра кадастровой стоимости. Сумму налога можно снизить в среднем на 30%.

Налоги на недвижимость и арендная плата государственной собственности рассчитываются исходя из кадастровой стоимости участка, которая не учитывает субъективные параметры, такие как ремонт, местоположение и инфраструктура. Закон позволяет корректировать сумму налога, опираясь на рыночную стоимость здания или участка. МТС Estate позволяет автоматизировать этот процесс и пройти все процедуры в цифровом формате. Решение будет востребовано компаниями, которые владеют крупной недвижимостью: офисами, заводами, сельскохозяйственными угодьями, складами и другими объектами. Сервис поможет снизить арендную плату публичных земельных участков, то есть находящихся в государственной или муниципальной собственности.

На первом этапе клиент может проверить, каков потенциал снижения налога. Сервис оценит примерный потенциал снижения кадастровой стоимости, сравнив его с аналогичной недвижимостью и участками в соответствующей локации. В случае, если клиент видит целесообразность в оспаривании кадастровой стоимости, он загружает в систему доверенность, свидетельство о праве собственности или договор аренды и стандартную техническую документацию для изготовления отчета о рыночной оценке: технический план и балансовую справку. Сервис сформирует и направит пакет документов в суд и комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. В личный кабинет и на электронную почту клиента будут приходить уведомления о каждом этапе рассмотрения заявления в инстанциях. Подписать договор и оплатить услуги компании можно также на сайте сервиса.

- Снижение кадастровой стоимости и налога проходит успешно в 95 случаях из ста, а экономия может достигать сотен миллионов рублей в год в зависимости от изначальной кадастровой стоимости объекта. Важно подать документы в тот год, за который клиент хочет пересмотреть налог. Соответствующая инстанция может рассматривать запрос несколько месяцев, однако если решение будет положительным, сумму налога скорректируют в тот год, когда было подано заявление. С 2019 года можно сделать перерасчет налога и за прошлые периоды, - отметила руководитель сервиса МТС Estate Мария Джушхинова.

Базовая стоимость услуг составляет 0,2% от суммы, на которую снижается кадастровая стоимость. В случае, если суд или комиссия уменьшат кадастровую стоимость на меньший размер, чем было указано в договоре, МТС сделает перерасчет стоимости услуг. Клиент также может заказать дополнительную услугу - судебное представительство.

Информация от партнера

*Мтс, естейт

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ИСТОЧНИК KP.RU