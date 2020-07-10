Готовность детских летних лагерей проверили в Удмуртии

10 Июль 2020 2020-07-10T06:39:17+03:00

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В Удмуртии 12 июля стартует летняя оздоровительная кампания. В планах открытие более 500 лагерей разного вида. В этом году на организацию отдыха детей из республиканского бюджета выделено 362,7 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

- Несмотря на то, что в этом году летняя оздоровительная кампания стартовала позже, мы сохранили уровень финансирования на уровне прошлогоднего. Более того, для обеспечения дополнительных мер безопасности из регионального бюджета выделено еще 203 млн рублей – на закупку оборудования, дезинфицирующих средств, масок и перчаток, а также на проведение тестирования персонала загородных лагерей на наличие антител к COVID-19, - рассказала зампредседателя правительства Удмуртии Анастасия Муталенко. Она вместе с министром образования и науки Удмуртии Светланой Болотниковой побывала в загородном лагере «Елочка», где они осмотрели жилые корпуса, пищеблок, учебный корпус и территорию лагеря.

Фото: правительство Удмуртии

Фото: правительство Удмуртии

Лагерь будет работать при 50-процентной загрузке: за смену здесь отдохнут до 90 детей в возрасте от 6,5 до 15 лет. Всего за сезон планируется 3 смены в период с 12 июля по 27 августа. Путевки уже раскуплены.

Фото: правительство Удмуртии

Отметим, в этом году при подготовке всех лагерей в Удмуртии предъявлялись более жесткие санитарные требования из-за пандемии по коронавирусу. Дополнительно закуплены рециркуляторы воздуха, маски, перчатки, кожные антисептики. В 2 раза больше приобретено дезинфицирующих и моющих средств. Персонал будет работать в масках и перчатках на протяжении смены.

Фото: правительство Удмуртии

Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова сообщила, что детям тест на COVID-19 перед поездкой в лагерь сдавать не надо: необходима справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе с COVID-19, и выдает ее педиатр.

Напомним, в летний период планируется функционирование 495 лагерей с дневным пребыванием детей, 29 - труда и отдыха, 14 загородных, 14 санаторно-оздоровительных лагерей. В этом сезоне в Удмуртии в лагерях отдохнет более 45,5 тысяч детей. Смены сокращены с 21 до 15 дней, чтобы охватить летним отдыхом как можно больше ребят.

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ИСТОЧНИК KP.RU