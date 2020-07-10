Как выбрать первый тариф для смартфона и не прогадать?

10 Июль 2020 2020-07-10T14:19:08+03:00

А также как рассчитать, сколько нужно гигабайт, минут и смс, и стоит ли подключать мессенджеры без ограничений и кино в смартфоне

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Команда Билайн собрала лайфхаки, которые помогут новичку правильно подобрать тариф и не прогадать в будущем.

Лайфхак №1

Подсчитайте сколько вы готовы тратить ежемесячно на услуги связи - с появлением в вашей жизни смартфона, эти траты станут постоянными.

Лайфхак №2

Выберите первый смартфон.

Лайфхак №3

Обратите внимание на базовый тариф, созданный для новичков. В Билайн – это «Первые гиги».

В обновленной версии тарифа 200 минут, 5 гигабайт, безлимитные мессенджеры и даже 20 каналов Билайн ТВ. Для тех, которые только открывают для себя привычку пользоваться смартфоном и мобильным интернетом, этого набора достаточно.

Но если вдруг вы точно знаете, что этого вам будет мало, то обратите внимание на тариф «Близкие люди 1». Количества гигабайт и минут, ТВ-каналов там больше, да и можно разделить их с другими устройствами.

Лайфхак №4

Установите приложение своего оператора – например, приложение «Мой Билайн». Его легко можно найти в AppStore или GooglePlay. С его помощью вы сможете видеть сколько у вас остается услуг до конца месяца, подключить или отключить услуги самостоятельно, настроить автоматическое пополнение счета, задать вопрос оператору в чате и получить оперативный ответ.И, конечно, видеть все лучшие предложения от Билайн и партнеров со скидками.

Лайфхак №5

Проверьте в настройках телефона, включен ли у вас LTE, чтобы оценить все преимущества обновленной сети Билайн.Сейчас почти на 80% базовых станциях оператора в Удмуртии активирован функционал 4G и скорость мобильного интернета у абонентов выросла более на 40%*.Так что со смартфона можно посмотреть новую серию любимого сериала в HD, пообщаться в мессенджере при помощи видеозвонка и с легкостью выложить сторис в соцсеть.

* по данным внутренней аналитики ПАО «Вымпелком»2019-2020 гг.

** лте, ашди, гуглплей

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU