Как выбрать первый тариф для смартфона и не прогадать?
Команда Билайн собрала лайфхаки, которые помогут новичку правильно подобрать тариф и не прогадать в будущем.
Лайфхак №1
Подсчитайте сколько вы готовы тратить ежемесячно на услуги связи - с появлением в вашей жизни смартфона, эти траты станут постоянными.
Лайфхак №2
Выберите первый смартфон.
Лайфхак №3
Обратите внимание на базовый тариф, созданный для новичков. В Билайн – это «Первые гиги».
В обновленной версии тарифа 200 минут, 5 гигабайт, безлимитные мессенджеры и даже 20 каналов Билайн ТВ. Для тех, которые только открывают для себя привычку пользоваться смартфоном и мобильным интернетом, этого набора достаточно.
Но если вдруг вы точно знаете, что этого вам будет мало, то обратите внимание на тариф «Близкие люди 1». Количества гигабайт и минут, ТВ-каналов там больше, да и можно разделить их с другими устройствами.
Лайфхак №4
Установите приложение своего оператора – например, приложение «Мой Билайн». Его легко можно найти в AppStore или GooglePlay. С его помощью вы сможете видеть сколько у вас остается услуг до конца месяца, подключить или отключить услуги самостоятельно, настроить автоматическое пополнение счета, задать вопрос оператору в чате и получить оперативный ответ.И, конечно, видеть все лучшие предложения от Билайн и партнеров со скидками.
Лайфхак №5
Проверьте в настройках телефона, включен ли у вас LTE, чтобы оценить все преимущества обновленной сети Билайн.Сейчас почти на 80% базовых станциях оператора в Удмуртии активирован функционал 4G и скорость мобильного интернета у абонентов выросла более на 40%*.Так что со смартфона можно посмотреть новую серию любимого сериала в HD, пообщаться в мессенджере при помощи видеозвонка и с легкостью выложить сторис в соцсеть.
* по данным внутренней аналитики ПАО «Вымпелком»2019-2020 гг.
** лте, ашди, гуглплей
Информация от партнера
ИСТОЧНИК KP.RU
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